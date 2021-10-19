Bolu'da 5 metrelik kuyuya düşen köpek iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

Bolu'da yaklaşık 5 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen köpek yavrusu, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Seyit Mahallesi Afşar Sokak'ta sondaj kuyusundan gelen köpek sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için iş makinesiyle kuyunun yan tarafına 5 metre derinliğinde çukur kazdı.

İtfaiye eri, buradan merdivenle inerek köpeğin bulunduğu alana doğru kazı yaptı.

Kurtarılan köpek yavrusu, tedavisi için Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



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