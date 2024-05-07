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Bolu'da başına poşet takılan leylek cami kubbesine halatla tırmanan ekiplerce kurtarıldı

AA AA
07.05.2024 12:20
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Bolu'da cami kubbesindeki yuvasında başına poşet takılan leyleğin yardımına arama kurtarma ve dağcılık ekipleri yetişti.

Bolu'da başına poşet takılan leylek cami kubbesine halatla tırmanan ekiplerce kurtarıldı

Aşağısoku Mahallesi'ndeki Hacı Nakkaş Camisi'nin kubbesindeki yuvada bir leyleğin başında poşet olduğunu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar doğrultusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, durumu AFAD İl Müdürlüğüne bildirdi.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde bölgeye Köroğlu Arama Kurtarma Derneği, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Bolu İl Temsilciliği ekipleri sevk edildi.

Kurdukları halat sistemiyle caminin kubbesine çıkan ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla leyleğin başındaki poşeti çıkardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü yetkilileri, insan kaynaklı etkilerin, doğada birçok zarara neden olduğunu belirterek, çevresel faktörler nedeniyle yaban hayvanlarının besin bulamadıkları için evsel atıklara yöneldiklerini kaydetti.

Vatandaşlara doğaya bırakılan atıkların yaban hayvanlarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.

Bolu'da başına poşet takılan leylek cami kubbesine halatla tırmanan ekiplerce kurtarıldı

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