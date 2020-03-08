YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu’da, bonzai ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Bolu’da, bonzai ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

BOLU HABERLERİ  | 08.03.2020 20:41 | Son Güncelleme

Bolu’da, polis ekiplerinin şehir merkezinde şüpheli gördükleri otomobilde yaptıkları aramada 6,25 gram bonzai ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde şüpheli şahıslara yönelik olarak yaptıkları uygulamada park halinde bulunan bir otomobilde arama yaptı.Araç içerisinde yapılan aramada 6,25 gram bonzai ele geçirildi.

Bolu’da, bonzai ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Bolu’da, polis ekiplerinin şehir merkezinde şüpheli gördükleri otomobilde yaptıkları aramada 6,25 gram bonzai ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde şüpheli şahıslara yönelik olarak yaptıkları uygulamada park halinde bulunan bir otomobilde arama yaptı.
Araç içerisinde yapılan aramada 6,25 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan Ö.Ö. (37) gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu’da, bonzai ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Bolu Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:46
Sabah
07:10
Öğle
13:09
İkindi
16:23
Akşam
18:59
Yatsı
20:18

Bolu Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Defne Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Çamlıbel Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evlilik Fuarı 14 Burda AVM’de

Evlilik Fuarı 14 Burda AVM’de

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Meşhur Beykoz Et&Mangal Hıghway’de açıldı

Meşhur Beykoz Et&Mangal Hıghway’de açıldı

Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Kar ve buzlanma nedeniyle Bolu Dağı'ndan tırların geçişine izin verilmiyor

Kar ve buzlanma nedeniyle Bolu Dağı'ndan tırların geçişine izin verilmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.