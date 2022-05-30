YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da et yüklü kamyonda yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi

Bolu'da et yüklü kamyonda yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi

30.05.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da et yüklü kamyonda yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde et yüklü kamyonun kasasında 4 kilo 956 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine" yönelik çalışma kapsamında Anadolu Otoyolu'nda et yüklü kamyon durduruldu.

Araçta yapılan aramada, etlerin bulunduğu kasada 4 kilo 956 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü N.K. (26) ile kamyondaki M.S.A. (19), M.H.Ö. (37) ve M.C.Ö. (28), işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Veteriner kliniği kısa omurga sendromlu köpek Çakıl'ın yuvası olduVeteriner kliniği kısa omurga sendromlu köpek Çakıl'ın yuvası oldu
Eski iş yerini soymaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandıEski iş yerini soymaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Antalya'da motosikletle otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandıAntalya'da motosikletle otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Bolu Namaz Vakitleri 30 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:25
Sabah
05:19
Öğle
12:56
İkindi
16:54
Akşam
20:24
Yatsı
22:09
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı! İçinde unutulmuş

Gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı! İçinde unutulmuş

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Hem kocası hem kız arkadaşı var! ''Ebeveynlik çok daha kolay''

Hem kocası hem kız arkadaşı var! ''Ebeveynlik çok daha kolay''

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.