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Bolu’da kaçak avcılara 3 bin 829 lira ceza kesildi

BOLU HABERLERİ  | 17.02.2020 16:14 | Son Güncelleme

Bolu’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı noktalarda yapılan denetimlerde kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye toplam 3 bin 829 lira para cezası kesildi.

Bolu’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı noktalarda yapılan denetimlerde kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye toplam 3 bin 829 lira para cezası kesildi. Şahısların tüfeklerine de el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda "Av Koruma ve Kontrol" uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, yasa dışı avlandığı tespit edilen 3 kişiye toplam 3 bin 829 lira para cezası kesildi. İşlemler kapsamında şahısların yanında bulunan 3 adet av tüfeğine de el konuldu. Denetimler hakkında bilgi veren Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, “Müdürlüğümüz ekiplerince av koruma kontrol çalışmaları sırasında yasadışı av yapanlar hakkında cezai işlem uygulanmıştır. Kurallara uyan, belgeli avcılarımıza teşekkür ediyoruz. Koruma kontrol faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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