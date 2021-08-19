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Bolu'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

19.08.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Bolu'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıd Caddesi'nde bisiklete binen 8 yaşındaki Furkan Çelik'e O.D. (61) yönetimindeki 14 DV 401 plakalı kamyon çarptı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı öğrenerek olay yerine gelen baba Hakan Çelik ve yakınları sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar ile polis ve sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilemeyen baba, ambulansla hastaneye götürüldü.

Furkan Çelik'in cenazesi olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kamyon sürücüsü O.D'nin ağladığı görüldü.

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trafik kazası Bolu

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