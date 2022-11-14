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Bolu’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

14.11.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’nun Gerede ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Gerede ilçesi Aktaş mevkiinde meydana geldi.

Bolu’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, D750 karayolunda seyir halinde olan İbrahim Ceylan yönetimindeki 07 AZB 078 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta bulunan Veysi Ceylan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü İbrahim Ceylan ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Anahtar Kelimeler:
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