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Bolu'da otoyolda duran tırdan inen kişi kamyonetin çarpması sonucu öldü

11.08.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde sürücü değişimi için emniyet şeridinde duran tırdan inen kişi, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bolu'da otoyolda duran tırdan inen kişi kamyonetin çarpması sonucu öldü

Otoyolda İstanbul istikametine giden Hasan E. idaresindeki 07 AKT 071 plakalı tır, sürücü değiştirmek için Çoğullu mevkisinde emniyet şeridinde durdu.

Bu esnada yolcu olarak bulunduğu tırdan inen Oktay Çakıroğlu'na (46), yoldan geçen Volkan K. idaresindeki 34 FUK 953 plakalı kamyonet çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede Çakıroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü polis ekiplerince yakalandı.

Bolu'da otoyolda duran tırdan inen kişi kamyonetin çarpması sonucu öldü

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