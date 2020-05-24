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Bolu’da şehitler için hatim duası okundu

BOLU HABERLERİ  | 24.05.2020 15:38 | Son Güncelleme

Bolu Valiliği tarafından Ramazan Bayramı’nda düzenlenen program kapsamında şehitler için hatim duası okundu.Ramazan Bayramı nedeniyle Bolu Valiliği tarafından Şehitler Mezarlığı’nda program düzenlendi.

Bolu Valiliği tarafından Ramazan Bayramı’nda düzenlenen program kapsamında şehitler için hatim duası okundu.
Ramazan Bayramı nedeniyle Bolu Valiliği tarafından Şehitler Mezarlığı’nda program düzenlendi. Düzenlenen programa Bolu Valisi Ahmet Ümit, kurum müdürleri, gaziler ve şehitlerin birinci dereceden akrabaları katıldı. Program boyunca sosyal mesafe ve maske kuralına uyulurken, şehitler için hatim duası okundu.
Okunan hatim duasının ardından şehit yakınlarının bayramını kutlayan Vali Ahmet Ümit, “Bugün bayramın birinci günü. Şehitlerimizin birinci derece yakınlarının bakanlık tarafından belirlenen kısıtlama kapsamında şehit kabirlerini ziyaret etme hakkı vardı. Cuma günü saat 24.00’ten itibaren başlayan, dün itibar ile kısmen serbest olan bir süreç yaşadık. Dün 17.00’den sonra sokağa çıkma kısıtlamasını uyguluyoruz. Bugün istisnalardan bir tanesi şehit yakınlarımızın, şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edebilmek imkanıydı. Bizler de sınırlı sayıda, kısıtlı olarak şehit anne, baba ve eşlerine eşlik etmek istedik. Şehitlerimizi birlikte ziyaret edelim diye düşündük. Bayramı yine şehitlerimizi ziyaret ederek, ahirete intikal etmiş vatandaşlarımızı ziyaret ederek başlamış olduk. Bu vesileyle bayramınız tekrar kutlu olsun” diye konuştu.
Konuşmasının ardından şehitlerin kabirlerini ziyaret eden Vali Ümit, şehit aileleri ile beraber dua etti.

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