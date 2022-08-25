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Bolu'da seyir halinde yangın çıkan tanker kullanılamaz hale geldi

25.08.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da seyir halinde yangın çıkan tanker kullanılamaz hale geldi

Bolu'nun Gerede ilçesinde seyir halindeki tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-750 kara yolundan Ankara istikametine seyreden Tahsin S. idaresindeki 06 BMC 712 plakalı tankerde Danişmentler köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü tankeri sağ şeride çekerek, itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tanker kullanılamaz hale geldi.

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Ankara Bolu Gerede Tanker

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