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Bolu'da silahlı soygun yaptığı öne sürülen iki zanlı adliyeye sevk edildi

09.08.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da silahlı soygun yaptığı öne sürülen iki zanlı adliyeye sevk edildi

Bolu'nun Gerede ilçesinde tavuk çiftliğindeki eve girerek silahlı soygun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan biri Afgan uyruklu 2 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüzleri maskeli iki kişinin Yeniyapar köyünde Arslan ve Gülfer Durdu'ya ait tavuk çiftliğindeki evden silahlı soygun yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların başka bir köye doğru kaçtığı bilgisine ulaşan ekipler, A.Ç. (29) ve Afgan uyruklu C.A'yı (22) Anadolu Otoyolu Yelkenler köyü mevkisinde yakaladı.

Şüpheliler üzerinde yapılan aramada, siyah çanta içerisinde kurusıkı tabanca, 3 cep telefonu, tablet, biber gazı, bıçak ve 2 bin 15 lira ele geçirildi.

İki zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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