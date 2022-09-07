Bolu'da traktör ile kepçe arasına sıkışan kişi öldü

Bolu'da traktör ile araca bağlamaya çalıştığı kepçe arasında sıkışan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde tarlasına çalışmaya giden Mehmet Ertaş (70), traktörü ile bağlamaya çalıştığı kepçe arasında sıkıştı.

Çevredeki köy sakinlerince bulunduğu yerden çıkarılan Ertaş, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Dörtdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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