YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bolu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

09.03.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Bolu Dağı'ndaki yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Ekipler, yaban hayvanlarının kar ve soğuk hava nedeniyle aç kalmaması için harekete geçti.

Arazi araçlarıyla Atyaylası mevkisine ulaşan ekipler, başta yılkı atları olmak üzere geyik, karaca gibi yaban hayvanları için saman ve besi yemi bıraktı.

Ayrıca Mudurnu, Mengen, Göynük, Yedigöller, Abant ve Göynük Kapıormanı Yaban Hayatı Geliştirme sahalarında da yemleme çalışması yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyorMilli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyor
Fenerbahçe, başkanı Ali Koç ve iki oyuncusu PFDK'ye sevk edildiFenerbahçe, başkanı Ali Koç ve iki oyuncusu PFDK'ye sevk edildi
Çorum'da yaya geçidinde aracın çarptığı kadın hayatını kaybettiÇorum'da yaya geçidinde aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
13:09
İkindi
16:24
Akşam
19:00
Yatsı
20:18
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkeklerin cinsel hayatını derinden etkileyecek basit ama etkili ipuçları

Erkeklerin cinsel hayatını derinden etkileyecek basit ama etkili ipuçları

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

2 malzemeli doğal karışımla beyaz saçlara veda edin

2 malzemeli doğal karışımla beyaz saçlara veda edin

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.