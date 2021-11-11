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Bolu'da yabancıların nikah ücretinin 100 bin lira olması için teklif hazırlandı

11.11.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: - "Yabancıların Bolu'da evlenip Bolu'ya yerleşmelerini, çoluk çocuk sahibi olmalarını istemiyoruz. Ülkelerine dönmelerini istiyoruz, bu yüzden bu kararları da teklif ediyoruz"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyrukluların evlenmek için ödeyecekleri nikah ücretinin 100 bin liraya çıkarılması konusunda Belediye Meclisine teklif sunacaklarını bildirdi.

Özcan, Belediye Meclisinde 22 Kasım'da yapılacak 2022 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bütçe çalışmaları kapsamında, Bolu'da ilk kez evlenecek kişilerin nikah ücretlerinde indirime gidileceğini dile getiren Özcan, yabancı uyruklular için bu durumun farklı işleyeceğini söyledi.

Yeni yılda uygulanacak nikah ücretiyle ilgili bilgi veren Özcan, "Nikah ücretleriyle ilgili bir konu var. Değişik bir karar veriyoruz. Şimdi taraflardan ikisinin de ilk nikahıysa fiyat tarifesindeki düşük rakam uygulanacak, yani iki tarafın da ilk evliliğiyse ucuz olacak. Taraflardan birinin ikinci nikahı olması halinde, nikah ücreti 5 bin lira. Taraflardan birinin üçüncü nikahı olması halinde nikah ücreti 50 bin lira. Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikah ücreti 100 bin lira. Bunu ne için yapıyoruz? İlk üç maddede aileyi korumak için, boşandırmayı özendirmemek için. Anayasanın 74. ve 76. maddelerine göre aile bütünlüğünü korumak için uygulama yapıyoruz." diye konuştu.

Özcan, yabancı uyrukluların Bolu'da evlenmesini istemediklerini hatta kentten gitmelerini istediklerini dile getirerek, "Yabancıların Bolu'da evlenip, Bolu'ya yerleşmelerini, çoluk çocuk sahibi olmalarını istemiyoruz. Ülkelerine dönmelerini istiyoruz, bu yüzden bu kararları da teklif ediyoruz. Mecliste de oy birliğiyle geçeceğini düşünüyorum." dedi.

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