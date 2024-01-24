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Bolu’nun doğa harikalarında kış güzelliği

İHA İHA
24.01.2024 14:34 | Son Güncelleme:
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Bolu’da kar yağışıyla beyaza bürünen doğa harikaları Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı’nda adeta kış güzelliği yaşanıyor.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı ve merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Abant Gölü Milli Parkı, geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplandı. Kış mevsiminin en güzel görüntülerinin ortaya çıktığı Gölcük ve Abant’a sömestr tatilinde ziyaretçiler akın etti. Beyaz gelinliği giyen doğa harikaları Abant ve Gölcük’ün muhteşem görüntüleri Bolu Valiliği sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Valilik tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede yoğun ilgi gördü.

"MASALLARI ANDIRAN ATMOSFERİ SİZLER DE YAŞAYARAK KEŞFEDİN"

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Kışın soğuk nefesiyle birlikte bembeyaz örtüye bürünmüş Gölcük ve Aladağlar’ın masalsı halini, bugün sizler için görüntüledik. Bolu’muzun incisi Abant, kış mevsiminde doğaseverleri büyüleyen bir deneyim sunar. Beyazın ve huzurun hüküm sürdüğü bu mevsimde, Abant’ın masalları andıran atmosferini sizler de yaşayarak keşfedin" denildi.

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