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Boluspor, defans oyuncusu Onur Ulaş'ı renklerine bağladı

29.06.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor, defans oyuncusu Onur Ulaş'ı renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Somaspor'da forma giyen defans oyuncusu Onur Ulaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde transfer çalışması kapsamında Spor Toto 2. Lig takımlarından Somaspor'da forma giyen 25 yaşındaki defans oyuncusu Onur Ulaş ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Kariyerinde 105 karşılaşmada forma giyen Ulaş'ın, daha önce Niğde Anadolu FK, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Ödemişspor takımlarında da oynadığı belirtildi.

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