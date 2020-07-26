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Boluspor, Fırat Gül ile yollarını ayırdı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 26.07.2020 11:58 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Boluspor, Fırat Gül ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig'de mücadele tutunan Boluspor’da, teknik direktör Osman Özköylü’nün takımdan ayrılmasının ardından ligin 25. haftasında göreve getirilen Fırat Gül’ün görevine son verildi.

Boluspor Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sona erdirildi. Teknik Direktör Fırat Gül ve yardımcı antrenörlere hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

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Kötü bir sezon geçiren ve son haftalara kadar ligde kalma mücadelesi veren kırmızı-beyazlı ekiple çıktığı 10 maçta 15 puan toplayarak Boluspor’un ligde kalmasını sağlayan Gül’le yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları başladı.

(İHA)

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