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Boluspor-Galatasaray maçının oynanacağı tarih belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.01.2019 13:15 | Son Güncelleme

Bolu Atatürk Stadı'nda 15 Ocak Salı günü oynanması gerekirken, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenen Boluspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçı, 22 Ocak Salı günü saat 19.45'te Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Boluspor-Galatasaray maçının oynanacağı tarih belli oldu

Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Boluspor-Galatasaray maçının 22 Ocak Salı günü saat 19.45'te Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacağı açıklandı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 29 Ocak Salı gününe alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bolu Atatürk Stadı'nda 15 Ocak Salı günü oynanması gerekirken, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenen Boluspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçı, 22 Ocak Salı günü saat 19.45'te Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Bununla birlikte, daha önce 22 Ocak Salı günü oynanacağı ilan edilen Galatasaray - Boluspor Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 2. karşılaşması ise 29 Ocak Salı günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak" denildi.

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Galatasaray boluspor

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