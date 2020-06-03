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Boluspor, ırkçılığa “Hayır” dedi

BOLU HABERLERİ  | 03.06.2020 12:12 | Son Güncelleme

Boluspor, ırkçılığa tepki göstermek amacıyla siyah ve beyaz tenli oyuncularının tokalaşırken fotoğraflarını, “Biz bir aileyiz” notu ile resmi hesaplarından paylaştı.Amerika’da siyahi vatandaşlara karşı yapılan ırkçılığa karşı spor camiasından farklı tepkiler gelmeye devam ediyor.

Boluspor, ırkçılığa tepki göstermek amacıyla siyah ve beyaz tenli oyuncularının tokalaşırken fotoğraflarını, “Biz bir aileyiz” notu ile resmi hesaplarından paylaştı.
Amerika’da siyahi vatandaşlara karşı yapılan ırkçılığa karşı spor camiasından farklı tepkiler gelmeye devam ediyor. Boluspor ise ırkçılığa tepki göstermek amacıyla sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı. Antrenman sonunda siyah tenli oyuncular Moise Adilehou ile Sincere Seth, beyaz tenli oyuncular Gökhan Sazdağı ve Rok Kidric ile bir araya gelip, tokalaşarak fotoğraf çekildi. Çekilen fotoğraflar daha sonra kulübün resmi sosyal medya hesabından “Biz bir aileyiz. Irkçılığa Hayır” notu ile paylaşıldı.

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