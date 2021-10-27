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Boluspor kripto para piyasasına giriyor

27.10.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor kripto para piyasasına giriyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, kripto para platformu Helenex Bilişim AŞ ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Boluspor Token" satışı için Helenex Bilişim AŞ ile anlaşma sağlandı.

"Boluspor Token", gelecek hafta içerisinde imzalanacak resmi sözleşmelerin ardından ön satışa sunulacak.

"Boluspor Token" tanıtımı ve avantajlarıyla ilgili ayrıntılı bilgilerin daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

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