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Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı görevini bırakıyor

BOLU HABERLERİ  | 19.07.2020 20:31 | Son Güncelleme

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı görevini bırakıyor

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı görevini bırakacağını açıkladı.

Çarıkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon çok zor günler yaşadıklarını söyledi.

Maçların sona ermesinin ardından yeni bir karar aldığını belirten Çarıkcı, "Bu hafta içinde olağanüstü genel kurul kararı alacağım ve aday olmayacağım." dedi.

Necip Çarıkcı, ilerleyen günlerde basın toplantısı düzenleyerek detaylı açıklamalarda bulunacağını sözlerine ekledi.

Boluspor, bugün tamamlanan 2019-2020 sezonunda son haftaya kadar düşmeme mücadelesi vermiş, deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 yenerek 33 puanla 15. sırada yer alıp ligde kalmıştı.

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