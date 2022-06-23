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Boluspor'da sportif direktör Adem Alkaşi oldu

23.06.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı-beyazlı kulüp, Eray Ataseven, Batuhan İşçiler ve Ercan Yazıcı ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da sportif direktörlüğe Adem Alkaşi getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sportif direktörlük görevini Adem Alkaşi yürütecek.

İç ve transfer çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Eray Ataseven, 27 yaşındaki sol bek Batuhan İşçiler ve 28 yaşındaki stoper Ercan Yazıcı 2'şer yıllık anlaşma imzaladı.

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