Boluspor'da sportif direktör Adem Alkaşi oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da sportif direktörlüğe Adem Alkaşi getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sportif direktörlük görevini Adem Alkaşi yürütecek.

İç ve transfer çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Eray Ataseven, 27 yaşındaki sol bek Batuhan İşçiler ve 28 yaşındaki stoper Ercan Yazıcı 2'şer yıllık anlaşma imzaladı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz