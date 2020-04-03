YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Bolvadin Kaymakamı Öztürk, o haberi yalanladı

Bolvadin Kaymakamı Öztürk, o haberi yalanladı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 03.04.2020 17:22 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, Doktor Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi’nin Korona virüs (Covid-19) Bölge Hastanesi’ne dönüştürülmesi ile ilgili basında yayımlanan haberlerle ilgili açıklama yaptı.Önceki gün basın yer alan haberler sosyal medyada da büyük tepki aldı.

Bolvadin Kaymakamı Öztürk, o haberi yalanladı

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, Doktor Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi’nin Korona virüs (Covid-19) Bölge Hastanesi’ne dönüştürülmesi ile ilgili basında yayımlanan haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Önceki gün basın yer alan haberler sosyal medyada da büyük tepki aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Adem Öztürk, çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Öztürk şöyle devam etti:
“Bu haber doğru değildir. Devlet Hastanemizin başhekimi ile de bu konuyu görüştüm. Böyle bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımıza buradan tekrar sesleniyorum bu günler gelip geçicidir. Yine hep birlikte kucaklaşacağız. Bu sıkıntılı günlerde vatandaşlarımızın sabırlı olmalarını rica ediyorum. Yapılan anonslara, açıklanan kurallara uymalarını istiyorum" dedi.

Bolvadin Kaymakamı Öztürk, o haberi yalanladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Karaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Karaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

Salgında beden ve ruh sağlımızı koruma yolları

Salgında beden ve ruh sağlımızı koruma yolları

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
05:08
Sabah
06:32
Öğle
13:06
İkindi
16:41
Akşam
19:30
Yatsı
20:49

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Eser Eczanesi
Merkez
Kenar Eczanesi
Merkez
Kurtuluş Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Bolvadin
Esin Eczanesi
Cobanlar
Sena Eczanesi
Dinar
Çavuşoğlu Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.