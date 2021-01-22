YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. BonaBant fire oranını yüzde 5’e indirdi

BonaBant fire oranını yüzde 5’e indirdi

22.01.2021 16:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
BonaBant fire oranını yüzde 5’e indirdi

Mersin’de bant sektöründe ciddi yatırımlara imza atan BonaBant, İtalya’dan getirdikleri makine ile birlikte bant üretimindeki fire miktarını yüzde 12’den yüzde 5’e çekerek doğaya ciddi oranda katkı sağladığı bildirildi.

Mersin’de bant sektöründe ciddi yatırımlara imza atan BonaBant, İtalya’dan getirdikleri makine ile birlikte bant üretimindeki fire miktarını yüzde 12’den yüzde 5’e çekerek doğaya ciddi oranda katkı sağladığı bildirildi. Üretilen ürünlerin firelerinin doğaya atılmasının da önüne geçen BonaBant’ın, geri dönüşümü destekleyerek atık ürünlerin geri kazanılmasına da katkı sağladığı belirtildi.
Özel makine ile fire oranını en aza indirdiklerini belirten BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, doğa destekçisi bir firma olduklarını ifade ederek, "Eski kullandığımız makinede fire oranı yüzde 12 civarında idi. İtalya’dan getirdiğimiz makinede ise bu oran yüzde 5 civarına indi. Bu makineden çıkan fireyi de geri dönüşüm firmalarına veriyoruz. Geri dönüşüm firmaları bu fireyi alarak boncuk yapımında kullanıyorlar. Bu sayede de hammaddeye katkı sağlamış oluyoruz. İzlediğimiz yol haritasında her zaman doğa dostu olmaya gayret gösteriyoruz. Yaptığımız bu işlemle birlikte doğayı bir zararlı maddeden daha korumuş oluyoruz. Bu yüzden atıklar iyi değerlendirilmelidir. Geri dönüşüme destek verilmelidir. Bizim belki çok az bir geri dönüşüm maddemiz çıkabiliyor fakat Mersin’de ciddi anlamda üretim yapan tesisler var. Her fabrikanın mutlaka az veya çok demeden geri dönüşümü desteklemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

BonaBant fire oranını yüzde 5’e indirdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:20
Sabah
07:43
Öğle
12:58
İkindi
15:40
Akşam
18:03
Yatsı
19:21

Mersin Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Demirel Eczanesi
Akdeniz
Demirel Eczanesi
Akdeniz
Demirel Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Kıbrıs Gazisi Emin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Emin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Toroslar Belediyesinden yapılandırma hatırlatması

Toroslar Belediyesinden yapılandırma hatırlatması

Mersin'de trafik kazaları kameraya yansıdı

Mersin'de trafik kazaları kameraya yansıdı

İsmet Paşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesini Tarsus Belediyesi yapacak

İsmet Paşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesini Tarsus Belediyesi yapacak

Mersin'de 537 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 537 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 537 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 537 litre sahte içki ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.