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Bonucci Adanaspor karşısında Fenerbahçeli taraftarları adeta mest etti! Sosyal medya yıkılıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.01.2024 21:44 | Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adanaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de İsmail Kartal rotasyonlu bir kadro tercih ederken, yeni transferler Krunic ve Bonucci ilk kez ilk 11'de başladı. İki yıldızın performansı taraftarı memnun ederken, özellikle Bonucci'nin oyunu büyük alkış aldı. İşte detaylar...

Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci

İTA İtalya
Yaş: 37 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe sahasında Adanaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekipte teknik direktör İsmail Kartal kadroda rotasyona giderken, yeni transferlerden Rade Krunic ile Leonardo Bonucci Adanaspor maçıyla ilk 11'de ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

YENİ TRANSFERLER MEST ETTİ

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Sarı-lacivertlilerin transferi için uzun süredir çaba gösterdiği iki yıldız ilk maçına Adanaspor karşısında çıkarken özellikle Bonucci'nin ilk bölümdeki isabetli pasları ve müdahaleleri taraftarı adeta mest etti.

BONUCCI'DEN MÜTHİŞ PERFORMANS

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Maç öncesi herkesten önce sahaya çıkan Bonucci'nin gösterdiği performans sosyal medyada da gündem olurken, taraftarlar tecrübeli oyuncuya övgüler dizdi.

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