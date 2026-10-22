Borac - KuPS Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Borac ile KuPS, 22 Ekim 2026 saat 22:00'de Gradski Stadion Banja Luka'da UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Borac, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS ile mücadele edecek. Her iki takımın form durumu ve eksik oyuncuları dikkat çekiyor.
Borac, son 5 maçında 4 galibiyet alarak oldukça etkili bir performans sergiledi. Öte yandan, KuPS, son 3 UEFA Konferans Ligi maçında yalnızca 1 galibiyet elde etti ve savunmada zayıf kaldı.
Borac kadrosunda Anderson Esiti (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
KuPS kadrosunda Jerry Voutilainen (Sakat), Arttu Heinonen (Yok - Statü Gereği), Aaro Toivonen (Yok - Statü Gereği), Eemil Tanninen (Yok - Statü Gereği), Kasperi Silen (Yok - Statü Gereği), Calvin Kabuye (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Saku Heiskanen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
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