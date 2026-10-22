Borac - KuPS Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Borac Perşembe 22:00 KuPS

Borac ile KuPS, 22 Ekim 2026 saat 22:00'de Gradski Stadion Banja Luka'da UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Borac, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS ile mücadele edecek. Her iki takımın form durumu ve eksik oyuncuları dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri Borac tüm kulvarlar Panathinaikos 2-1 Borac UEFA Konferans Ligi M

Borac 2-0 BSK Banja Luka Bosna Hersek 1. Ligi G

Siroki Brijeg 2-3 Borac Bosna Hersek 1. Ligi G

Sloga Doboj 1-2 Borac Bosna Hersek 1. Ligi G

Borac 1-0 Zrinjski Bosna Hersek 1. Ligi G KuPS tüm kulvarlar KuPS 2-0 VPS Vaasa Finlandiya Veikkausliiga G

KuPS 2-4 Trabzonspor UEFA Konferans Ligi M

Inter Turku 1-0 KuPS Finlandiya Veikkausliiga M

KuPS 0-1 Oulu Finlandiya Veikkausliiga M

VPS Vaasa 0-2 KuPS Finlandiya Veikkausliiga G

Maç öncesi değerlendirme

Borac, son 5 maçında 4 galibiyet alarak oldukça etkili bir performans sergiledi. Öte yandan, KuPS, son 3 UEFA Konferans Ligi maçında yalnızca 1 galibiyet elde etti ve savunmada zayıf kaldı.

Eksik Oyuncular Borac 1 eksik Anderson Esiti KuPS 7 eksik Jerry Voutilainen Arttu Heinonen Aaro Toivonen Eemil Tanninen Kasperi Silen Calvin Kabuye Saku Heiskanen

Borac kadrosunda Anderson Esiti (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

KuPS kadrosunda Jerry Voutilainen (Sakat), Arttu Heinonen (Yok - Statü Gereği), Aaro Toivonen (Yok - Statü Gereği), Eemil Tanninen (Yok - Statü Gereği), Kasperi Silen (Yok - Statü Gereği), Calvin Kabuye (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Saku Heiskanen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Canlı anlatım