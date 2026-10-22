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Borac - KuPS Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Borac, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS ile mücadele edecek. Her iki takımın form durumu ve eksik oyuncuları dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Borac - KuPS Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Konferans Ligi
Borac
Perşembe 22:00
22.10.2026
KuPS
Stadyum: Gradski Stadion Banja Luka Hakem: Ivar Kristjansson

Borac ile KuPS, 22 Ekim 2026 saat 22:00'de Gradski Stadion Banja Luka'da UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Borac, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS ile mücadele edecek. Her iki takımın form durumu ve eksik oyuncuları dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri
Borac

tüm kulvarlar

  • 15.10.2026 Panathinaikos 2-1 Borac UEFA Konferans Ligi M
  • 10.10.2026 Borac 2-0 BSK Banja Luka Bosna Hersek 1. Ligi G
  • 20.09.2026 Siroki Brijeg 2-3 Borac Bosna Hersek 1. Ligi G
  • 16.09.2026 Sloga Doboj 1-2 Borac Bosna Hersek 1. Ligi G
  • 12.09.2026 Borac 1-0 Zrinjski Bosna Hersek 1. Ligi G
KuPS

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 KuPS 2-0 VPS Vaasa Finlandiya Veikkausliiga G
  • 15.10.2026 KuPS 2-4 Trabzonspor UEFA Konferans Ligi M
  • 11.10.2026 Inter Turku 1-0 KuPS Finlandiya Veikkausliiga M
  • 08.10.2026 KuPS 0-1 Oulu Finlandiya Veikkausliiga M
  • 19.09.2026 VPS Vaasa 0-2 KuPS Finlandiya Veikkausliiga G

Maç öncesi değerlendirme

Borac, son 5 maçında 4 galibiyet alarak oldukça etkili bir performans sergiledi. Öte yandan, KuPS, son 3 UEFA Konferans Ligi maçında yalnızca 1 galibiyet elde etti ve savunmada zayıf kaldı.

Eksik Oyuncular

Borac

1 eksik
Anderson Esiti Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

KuPS

7 eksik
Jerry Voutilainen Sakat
Arttu Heinonen Yok Statü Gereği
Aaro Toivonen Yok Statü Gereği
Eemil Tanninen Yok Statü Gereği
Kasperi Silen Yok Statü Gereği
Calvin Kabuye Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Saku Heiskanen Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Borac kadrosunda Anderson Esiti (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

KuPS kadrosunda Jerry Voutilainen (Sakat), Arttu Heinonen (Yok - Statü Gereği), Aaro Toivonen (Yok - Statü Gereği), Eemil Tanninen (Yok - Statü Gereği), Kasperi Silen (Yok - Statü Gereği), Calvin Kabuye (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Saku Heiskanen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Borac - KuPS maçı ne zaman?

22 Ekim 2026

Borac - KuPS maçı saat kaçta?

22:00

Borac - KuPS maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Borac - KuPS maçında hangi oyuncular eksik?

Borac'ta Anderson Esiti, KuPS'ta ise Jerry Voutilainen, Arttu Heinonen, Aaro Toivonen, Eemil Tanninen, Kasperi Silen, Calvin Kabuye ve Saku Heiskanen.

Borac ve KuPS'nin ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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