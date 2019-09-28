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Borussia Dortmund 2 - 2 Werder Bremen (Bundesliga)

ALMANYA HABERLERİ  | 28.09.2019 22:44 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı.

Borussia Dortmund 2 - 2 Werder Bremen (Bundesliga)

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 6. haftasında Signal Iduna Park'ta Werder Bremen'i konuk etti.

Konuk ekip 8. dakikada Milot Rashica ile 1-0 öne geçse de Borussia Dortmund 9. dakikada Mario Götze'nin attığı golle eşitliği sağladı. Marco Reus 41. dakikada takımını öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 bitti.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Werder Bremen, 55. dakikada Marco Friedl'in topu filelere göndermesiyle skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 berabere sona erdi.

Werder Bremen'de ilk 11’de başlayan Nuri Şahin 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 11'e, Werder Bremen ise 7'ye çıkardı.

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Borussia Dortmund werder bremen Bundesliga

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