Borussia Dortmund, Jadon Sancho'nun fiyatını belirledi!

Borussia Dortmund, EURO 2020 öncesi yetenekli oyuncusu Jadon Sancho'yu kadrosunda tutma konusunda önemli bir adım attı. Alman devi Sancho'nun serbest kalma fiyatını 120 milyon euro olarak belirledi.

Alman basınında yer alan habere göre; birçok Avrupa devinin listesinde olan Jadon Sancho ile yeni sözleşme imzalama konusunda önemli bir yol kat etti. Yeni sözleşmede de 120 milyon euro serbest kalma maddesi olacağı ifade edildi.

Barcelona, Manchester United, Chelsea gibi kulüplerin listesinde olan Jadon Sancho için Dortmund, Erling Haaland ile iyi bir ikili olacağı ve kupalar kazandıracağı yönünde inanç sahibi...

2017 yazında Manchester City U18 takımından 7.8 milyon euro bonservisle Dortmund'a transfer olan 19 yaşındaki Jadon Sancho, bu sezon 29 resmi maçta 15 gol atıp 17 asist yaptı.

