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Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan sanığın yargılanması sürdü

18.01.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan sanığın yargılanması sürdü

MERSİN (AA) - Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şerif A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Saldırıda yaralanan müştekinin eski karısı Derya D'nin katılmadığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Savunması istenen Şerif A, pişman olduğu belirterek, "Öldürme kastım yoktu. Yaralamadan dolayı da pişmanım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Derya D'nin avukatı Serap Angay da sanığın tahliye edilmemesi gerektiğini savunarak, "Müvekkilime atılan mesajlar bile sanığın tahliye olduğunda neler yapacağını göstermektedir. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere müvekkilime öldürme kastıyla ateş edilmiştir. Müvekkilim şans eseri hayattadır. Sanığın amacının öldürmeye teşebbüs olduğu raporla da sabittir." diye konuştu.

Diğer avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde 29 Aralık 2020'de Derya D, sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralanan Derya D, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, olay sonrası Adana'da yakalanan zanlı Şerif A, tutuklanmıştı.

Şerif A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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