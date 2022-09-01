Bosko Radovic: ''Mağlubiyetin sebebini bilmiyorum''

FIBA EuroBasket 2022’deki ilk karşılaşmasında Türkiye A Milli Basketbol Takımımız, Gürcistan’da karşılaştığı Karadağ’ı 72-68’lik skorla mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Karadağ Milli Takımı’nın başantrenörü Bosko Radovic, mağlubiyetin ardından basın toplantısında konuştu.



İkinci yarıdaki performanslarına değinen Radovic, hakem yönetimi hakkında da iğneleyici ifadeler kullandı:

“Öncelikle Türkiye’yi bu harika maç ve galibiyet için tebrik ederim. Bence bugün Türkiye’ye karşı iyi bir performans ortaya koyduk ama neden kazanamadığımızı bana sormayın, çünkü bilmiyorum. Çok çalışan ve büyük karaktere sahip bir takımız. Bugün ikinci yarıda harika bir basketbol oynadık ama maçı izlediyseniz söylenecek çok bir şey olmadığının da farkındasınızdır. Bence daha fazla konuşmamam herkes için en iyisi olacak.”

Bosko Radovic, bitime 4 saniye kala Marko Simonovic’e hücum faul çalınan pozisyon hakkında sorulan soruya yanıt vermedi.

(eurohoops)

