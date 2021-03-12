Boupendza - Fenerbahçe transferinde son durum

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un Fransa'nın Bordeaux takımından bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattığı Aaron Boupendza, Türk futbolunda en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor formasıyla 25 maçta attığı 18 golle gol krallığının tepesindeki Aaron Boupendza hakkında her geçen gün transfer haberleri basında veya sosyal medyada yer alıyor.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YLE ANILDI

Devre arası transfer döneminde Galatasaray, Boupendza'yı kadrosuna katmak için Hatayspor yetkilileriyle temasa geçmiş ancak Akdeniz ekibinin 10 milyon Euro'nun altında bir fiyata oyuncuyu satmak istememesi üzerine görüşmeler kısa sürmüştü.

Öte yandan Hatayspor cephesinden yapılan açıklamalarda, "Eğer eşit teklifler olursa önceliğimiz Fenerbahçe olur" sözleri ses getirmişti.

KRASNODAR'A TRANSFERİ İPTAL OLDU

Gabonlu golcü futbolcunun performansı yurtdışında da dikkatle takip edilirken, Rusya'nın Krasnodar takımı, Boupendza'yı sezon sonunda kadrosuna katmak için 7 milyon Euro ve sonraki satıştan pay teklif etmişti. Hatayspor, başta teklifi kabul etse de 24 yaşındaki golcünün Rus ekibine transferinde isteksiz olması, anlaşmanın suya düşmesine sebep oldu.