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Boupendza - Fenerbahçe transferinde son durum

12.03.2021 10:39 | Son Güncelleme:
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Boupendza - Fenerbahçe transferinde son durum

Hatayspor'da gösterdiği performansla transferde adından söz ettiren ve Spor Toto Süper Lig'in gol kralı olan Aaron Boupendza'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberleri sosyal medyada ses getirdi ve Twitter'da Trend Topic oldu.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un Fransa'nın Bordeaux takımından bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattığı Aaron Boupendza, Türk futbolunda en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor formasıyla 25 maçta attığı 18 golle gol krallığının tepesindeki Aaron Boupendza hakkında her geçen gün transfer haberleri basında veya sosyal medyada yer alıyor.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YLE ANILDI

Devre arası transfer döneminde Galatasaray, Boupendza'yı kadrosuna katmak için Hatayspor yetkilileriyle temasa geçmiş ancak Akdeniz ekibinin 10 milyon Euro'nun altında bir fiyata oyuncuyu satmak istememesi üzerine görüşmeler kısa sürmüştü.

Öte yandan Hatayspor cephesinden yapılan açıklamalarda, "Eğer eşit teklifler olursa önceliğimiz Fenerbahçe olur" sözleri ses getirmişti.

KRASNODAR'A TRANSFERİ İPTAL OLDU

Gabonlu golcü futbolcunun performansı yurtdışında da dikkatle takip edilirken, Rusya'nın Krasnodar takımı, Boupendza'yı sezon sonunda kadrosuna katmak için 7 milyon Euro ve sonraki satıştan pay teklif etmişti. Hatayspor, başta teklifi kabul etse de 24 yaşındaki golcünün Rus ekibine transferinde isteksiz olması, anlaşmanın suya düşmesine sebep oldu.

FENERBAHÇE İDDİALARI ALEVLENDİ

Son günlerde Aaron Boupendza'nın sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberleri tekrardan gün yüzüne çıktı. Sosyal medyada Boupendza'nın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddiaları yer aldı. Ancak edinilen bilgiye göre, Hatayspor yetkilileri gelişmeyi doğrulamadı. Teklifler sezon sonu değerlendirilecek açıklaması yapıldı.

(AJANSSPOR)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Hatayspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Zenginler cimri olur ama Bu KOÇ da bir değişik.Paraları çöpe atmayı seviyor. Gerçi kendi parası olsa yaparmı.....?
Hatay spor oyuncuyu kakalayacak keriz arıyor. yakında 10 milyon Euro verecek kerizlerin isimleri anılmaya başlandı...!!
la bu fener son 5 yıldır yok gs ye çalım attı şunu aldı yok bjk ye çalım attı bunu aldı yok şu yıldızı getirdi haberlerini okuyoruz fakat 5 yıldır ir türlü şampiyonluk haberini okuyamadık..demekki neymiş şampiyonluk yıldızlarda deyil disiplinli oynamaktaymış.. sen kalkıp futbolla siyaseti birbirine karıştırırsan hiçbirzaman şampiyon olamazsın..çık sahaya futbolunu oyna futbolunla gündeme gel ne işin var senin siyasetle..

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