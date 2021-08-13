Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!

Aaron Boupendza bilmecesi sona eriyor. Gabonlu golcü için dudak uçuklatan resmi teklif Hatayspor'a ulaştı. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Boupendza'nın yeni takımı netleşiyor.

Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Boupendza'nın transfer sürecine ilişkin "Görüştüğümüz kulüpler var. Olur olmaz bilmiyorum ama bizim futbolcularımız çok değerli. O değerin karşılığını veren takımla anlaşmak isteriz. İki ciddi kulüp var şu anda biri Avrupa'dan biri Orta Doğu'dan ikisiyle görüşmeler devam ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

SÜRPRİZ TALİP

Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen; Rusya Premier Lig ekibi Krasnodar'ın resmi görüşmelere başladığı Boupendza'ya sürpriz bir talip çıktı.Süper Lig'de önceki sezonu gol krallığıyla tamamlayan Aaron Boupendza'ya Belçika'dan talip var. Belçika Pro Ligi'nden Gent, Gabonlu golcünün transferini sonuçlandırmak için Hatayspor'la temas kurdu.

TEKLİF GENT'TEN GELDİ

Ara transfer döneminde Rusya Premier Ligi takımlarından Krasnodar'ın 8 milyon Euro önerdiği Boupendza'ya bir teklif de bu kez Gent'ten geldi. Belçika'da yayın yapan Voetbalkrant'ın haberine göre, Gent Kulübü, Hatayspor'un golcüsü için 8.5 milyon Euro önerdi. Ayrıca, Club Brugge'un de bu transferde istekli olduğu, Boupendza için devrede olduğu iddia edildi.



