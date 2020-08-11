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Boyabat karavan turizminin adresi olacak

SİNOP HABERLERİ  | 11.08.2020 14:47 | Son Güncelleme

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğiyle gerçekleşen “Karavanda Seyahat Deneyimi ve Saha Tespit Çalışmaları” için; Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) yöneticileri, karavanları ile birlikte Boyabat’a geldiler.Çalışmalar kapsamında Çankırı’dan Boyabat’a gelen yöneticileri, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı karşılayarak hoş geldiniz dedi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğiyle gerçekleşen “Karavanda Seyahat Deneyimi ve Saha Tespit Çalışmaları” için; Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) yöneticileri, karavanları ile birlikte Boyabat’a geldiler.
Çalışmalar kapsamında Çankırı’dan Boyabat’a gelen yöneticileri, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı karşılayarak hoş geldiniz dedi. Geceyi karavanlarıyla Kalebağı Mesire alanında geçiren heyet, Boyabat Kalesi, Kırkkızlar Kayası, Bazalt Kayalıklarını gezerek incelemelerde bulundular.
Belediye Başkanı Şefik Çakıcı yaptığı açıklamada, “İlk kez karavanla sizler geldiniz. Şehrimize, gönlümüze, kalbimize hoş geldiniz. Şehri adına çok mutluyum. Ben de 2016’da Almanya’da ITB Turizm Fuarı’na katılmış, oradaki turizm çeşitliliğini görmüştüm. Bugün de ilk defa ajansımız sayesinde bu güzel insanlarla Boyabat’ımızı buluşturmuş olduk. Sizler Boyabat’ımızın lezzetleriyle, kültürel mirasıyla, kalesiyle, bazaltıyla, yemekleriyle ve en güzeli de insanlarıyla tanışacaksınız. Hem sizler şehrimize değer katacaksınız, hem de Boyabat sizlere tarihiyle, kültürüyle, insanıyla değer katacak. Bu vesileyle tekrar hoş geldiniz diyor teşekkür ediyorum” dedi.

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