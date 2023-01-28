Böyle skor görülmedi! Fenerbahçe ligin 14. haftasında Kireçburnu'nu 18-0 mağlup etti

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 14. hafta mücadelesinde Kireçburnu’nu konuk etti. Beylerbeyi 75. Yıl Stadyumu’nda oynanan mücadele şok bir skorla tamamlandı.

18-0 KAZANDILAR

Sarı-Lacivertliler rakibini 18-0 mağlup ederken goller; 3, 23, 40, 62 ve 68. dakikalarda Busem'den, 7. dakikada Narin'den, 8 ve 21. dakikalarda Kyeremeh'den, 12. dakikada Nazlıcan'dan, 32 ve 45. dakikalarda Yaşam'dan, 37. dakikada Meryem'den, 65, 70 ve 88. dakikalarda Setenay'dan, 76. dakikada Cansu'dan, 79. dakika Ecem'den ve 87. dakikada Coleman'dan geldi.

HİÇ GALİBİYETİ YOK!

Karşılaşma öncesi ligde geride kalan 13 haftada topladığı 26 puanla 3. basamakta bulunan Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın 8 galibiyeti, 3 mağlubiyeti, 2 de beraberliği bulunuyordu. Hiç galibiyeti bulunmayan Kireçburnu ise son sırada yer alıyordu.

