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Böyle unutkanlık görülmedi

AYDIN HABERLERİ  | 13.06.2020 15:23 | Son Güncelleme

Aydın’da celeplerin şaşkınlığı meslek odası başkanı İsmail Kadı’yı isyan ettirdi.

Böyle unutkanlık görülmedi

Aydın’da celeplerin şaşkınlığı meslek odası başkanı İsmail Kadı’yı isyan ettirdi. Koskoca inek ve boğaların Pazar yerlerinde sahipleri tarafından unutulup gidilmesine şaşıran Başkan Kadı, “Telefon çakmak, kalem veya teşbih olsa gam yemeyeceğim de koskoca boğayı nasıl unutup gidiyorlar anlamış değilim” dedi.
Aydın’da Kovid-19 süreci nedeniyle uzun aradan sonra açılan hayvan pazarlarında celeplerin ilginç unutkanlığı Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı’yı çileden çıkardı. Son günlerde celeplerin oldukça dalgın olmaya başladığını belirten Başkan Kadı önceki gün değerli bir düvenin de sahibi tarafından Pazar yerinde unutulup gidildiğini belirterek “Tesbih değil, çakmak değil koskoca dana ya da inek pazarda unutulur mu? İşi gücü bırakıp unutula hayvanları bakmak ve sahibini bulmaya çalışmakla mesai harcıyoruz” dedi.
Hayvan pazarlarında sürekli hayvan unutulmaya başlandığını belirterek celep ve hayvancılara daha dikkatli olmaya çağıran Aydın Celepler ve Kasaplar Odası Başkanı İsmail Kadı, “Bu ilk değil. Daha önce nasıl bir dalgınlıksa 3 ineği birden unutup gittiler. Can taşıdıklarından dolayı unutulan hayvanları misafir gibi görüp bakımlarını yapıyoruz. Eşya olsa bir kenara bırakıp sahibini bekleyeceğiz. Ama sonuçta unutulan koskoca inek ya da boğa. Sahibi bulununcaya kadar beslemek zorunda kalıyoruz. Şimdi yine güzel bir düveyi unutmuşlar. Emaneten bakıma aldık. Hayvanını kaybeden kim varsa bizimle irtibata geçsin. Misafirperveriz ama unutulan büyükbaş hayvanları misafir etmek, artan yem ve saman fiyatları karşısında maliyetli olmaya başladı” dedi.

Böyle unutkanlık görülmedi

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