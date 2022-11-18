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Böylesi görülmedi! Maça F-16'yla gittiler

18.11.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Polonya Milli Takımı, Katar'a seyahat etti. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna sınırındaki bir köye salı akşamı düşen füze nedeniyle Polonya'da iki kişi hayatını kaybetmiş, NATO'nun konuyla ilgili olarak harekete geçmesi çağrısı yapılırken, futbolculara seyahatleri esnasında F-16'lar eşlik etti.

Geçtiğimiz günlerde Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan bir köye bir roket düşmüş ve iki sivil hayatını kaybetmişti. Haberin yayılmasının ardından Ukrayna - Rusya - NATO hattında tansiyon yükseldi. Ukrayna'dan art arda yapılan açıklamalarda Rusya'nın NATO ülkesi olan Polonya'ya saldırdığı yönünde iddialar ortaya atılmış, Rusya ise iddiaları yalanlamış ve provokasyon yapıldığını ifade etmişti.

F-16'LAR EŞLİK ETTİ

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Hürriyet'in haberine göre; Yüksek tansiyonla geçen günlerin ardından 2022 Dünya Kupası için Katar'a gitmek için yola çıkan Polonya Milli Takımı'na iki F-16'nın eşlik etmesi dikkat çekti. Ukrayna sınırı boyunca milli takım uçağına eşlik eden F-16'lar Slovakya sınırına gelindiğinde üslerine geri döndü.

Bu görüntüler, Polonya Milli Takımı resmi sosyal medya hesaplarından ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak tarafından paylaşıldı.

"TOP BİZİ BİRBİRİMİZE BAĞLAR"

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Polonya Milli Takımı'na eşlik eden F-16'lardan birinin kokpitinde milli takımın sloganı olan 'Łączy nas piłka' yani 'Top bizi birbirimize bağlar' yazılı kağıt da yer aldı.

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