YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Boyner Express Bodrum, "3 saatte teslimat" hedefiyle yola çıktığı siparişleri ortalama 1 saatte ulaştırdı

Boyner Express Bodrum, "3 saatte teslimat" hedefiyle yola çıktığı siparişleri ortalama 1 saatte ulaştırdı

14.09.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boyner Express Bodrum, "3 saatte teslimat" hedefiyle yola çıktığı siparişleri ortalama 1 saatte ulaştırdı

İSTANBUL (AA) - Boyner Express "3 saatte kapıya teslimat" hedefiyle yola çıkarak, Bodrumlulara satın aldıkları ürünleri ortalama 1 saat içerisinde ulaştırdı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, müşterilerine değer katacak yenilikçi hizmet ve projelerine hız veren Boyner, bu yaz Boyner Express hizmetini Bodrumlularla da buluşturdu.

Haziran itibarıyla hizmete aldığı Boyner Express Bodrum ile müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Boyner, Bodrum'da müşterilerinin yaz keyfine jet hızında teslimatla eşlik etti.

Geçen üç aylık dönemde Bodrum'daki Boyner müşterilerinden yoğun ilgi gören Boyner Express Bodrum, "Boyner Express ile siparişleriniz 3 saatte kapınızda" hedefiyle başlattığı hizmeti, ortalamada 1 saatte sundu.

- En çok satılan güneş ürünleri oldu

Boyner yeni hizmeti ile sıcak Bodrum günlerinde alışverişi kolay ve keyifli hale getirirken Bodrum'daki Boyner müşterilerine hızlı, pratik ve eşsiz bir online alışveriş deneyimi yaşattı. Deniz kenarında, otelinde ya da yazlığında sevdikleriyle vakit geçirenler boyner.com.tr'den yaptıkları alışverişlerini Boyner Express ile Bodrum'daki adreslerinde ortalamada 1 saatte teslim aldı. boyner.com.tr Bodrum müşterilerinin en çok tercih ettiği ürünler ise güneş ürünleri, deniz ürünleri, ev ürünleri, parfüm ve spor ayakkabı oldu.

boyner.com.tr'de kadın, erkek ve çocuklar için aktif spor, ayakkabı&çanta, kozmetik, aksesuar, ev ve yaşam kategorilerinde binlerce ürün yer alıyor. Boyner Express Bodrum'un ilk üç aylık döneminde tatilde de spor tutkularından vazgeçmeyenler, en çok farklı markaların spor ayakkabılarını sipariş ederken, yine spor giyim kategorisi içinde yer alan t-shirt, tayt ve eşofman seçeneklerini tercih etti.

Boyner, Bodrum Midtown mağazasının yanı sıra ve Eylül sonuna kadar boyner.com.tr üzerinden 3 saatte teslimat hizmeti ile Bodrum'daki müşterilerine konforlu bir alışveriş imkanı sunmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
16 yıl sonra karar! Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun mirası itfaiyecilerin16 yıl sonra karar! Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun mirası itfaiyecilerin
Eve gelmesini beklediği eşi gözlerinin önünde öldü! Eve gelmesini beklediği eşi gözlerinin önünde öldü!
Ampute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyorAmpute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Eylül Salı

İmsak
05:10
Sabah
06:36
Öğle
13:05
İkindi
16:36
Akşam
19:23
Yatsı
20:44

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.