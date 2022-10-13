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Boyner'de teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine Cihan Yıldız atandı

13.10.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boyner'de teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine Cihan Yıldız atandı

İSTANBUL (AA) - Yeni dönemdeki organizasyon yapısını “All-line” olarak adlandırdığı, fiziksel ve dijital tüm kanallarında zengin ve farklı müşteri deneyimi stratejisi doğrultusunda şekillendiren Boyner’de üst düzey bir atama gerçekleşti.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, daha önce Hopi’de “teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı” olarak görev alan Cihan Yıldız, 1 Ekim itibarıyla Boyner Büyük Mağazacılık bünyesine “teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı” olarak atandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Cihan Yıldız, aynı üniversitede Telekomünikasyon Mühendisliği üzerine yüksek lisans yaptı. Kariyerine 2004 yılında Turkcell’de servis operasyon uzmanı olarak başlayan Yıldız, aynı şirkette sırasıyla, servis ve tarife çözümleri müdürü, iş operasyonları birim müdürü, pazarlama çözümleri birim müdürü olarak görev aldı. 2018 ile 2022 yılları arasında Turkcell Fintech Çözümleri Kıdemli Müdürü olarak görev yapan Yıldız, Tüketici Finansman (Financell) ve Ödeme Hizmetleri (Paycell) şirketlerinde CTO olarak IT ekiplerine liderlik etti.

Şubat 2022’den bu yana Boyner Grup Şirketleri’nden Hopi’de “teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı” olarak görev alan Yıldız, 1 Ekim itibarıyla Boyner Büyük Mağazacılık’ta “teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı” olarak şirketin teknoloji ve inovasyon odaklı gelişimine liderlik edecek.

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