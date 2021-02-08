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Boyraz: "Adli Tıp Kurumu acilen taşınmalı"

08.02.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı çalışmalarına başladı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı çalışmalarına başladı. Gündem dışı konuşan Meclis Üyesi Cafer Boyraz, Adli Tıp Kurumu’nun bir an önce taşınması gerektiğini söyledi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar, katipler Sevil Can ve Rafet Avan tarafından açıldı.
Gündem dışı söz alan CHP’li Cafer Boyraz, Adli Tıp Kurumu’nun durumuna değinerek, “Adanamızın geçmişinde yer eden, 1960 yılında açılan ve 1990 yılında kapanan bir sinemanın adıyla anılan kadim bir geçmişi olan Sun Sineması Sokağından bahsetmek istiyorum. Sun Sineması Sokağı özellikle biz yaşlardaki insanlar için çok şey ifade eder. Geçmişte sinema kültürünün yoğun yaşandığı, ayrıca damatlıkların ve gelinliklerin bakıldığı önemli bir sokağımızdı. Şimdilerde ise önemli bir spor insanımız olan Fatih Terim adını taşımaktadır. Hepimizin bildiği gibi bu sokağımızda Adli Tıp Kurumu bulunmaktadır. Bu kurum devletimizin önemli bir kurumudur. Ancak, bu sokağımız matem sokağı haline dönüşmüş durumdadır” dedi.
Kurumun bina yapısı, otopark sorunu nedeniyle de artık buradan taşınmasının şart olduğunu ifade eden Boyraz, “Kaldı ki bu kurumumuza Yüreğir Devlet Hastanesi bitişiğinde ciddi büyüklükte, modern bir binanın yapılabileceği arsa da tahsis edilmiş durumdadır. Bildiğiniz gibi bu kurumumuz sadece Adana değil, komşu illere de hizmet vermektedir. Bu sokakta yaşayan insanların yaşanan dramlara şahitliklerini de düşünürsek bu kurumumuzun buradan taşınması şart olmuştur” dedi.
MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ ise, Mersin yönünden gelen ve şehrin bir çok bölgesinde ağaçlara budamalar yapıldığına dikkat çekerek, her ağacın budama yönteminin farklı olduğunu, bu nedenle budama ekiplerinin başına ziraat mühendislerinin görevlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Demirdağ, Adana’da sabahları ve akşamları E-5 (D-400), Çevre Yolu, Denizli, Yeşilevler, Yeni Valilik, Kuruköprü, Küçüksaat, Kanal, Fevzipaşa, Saydam, Obalar caddeleri ile bir çok bölgede yaşanan trafik sorunlarını gündeme getirerek, “Bu trafik sorunu ne olacak, nasıl çözülecek?” diye sordu.
2021 yılını Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli yılı ilan edildiğini kaydeden Demirdağ, “Türkçemizin medeniyet dili kimliğiyle bir kez daha dünyaya duyurulmasına vesile olacak bu yılın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Bu iki konuşmadan sonra Başkan Zeydan Karalar başka konuşmacılara söz vermeyerek gündemlere geçti. Toplam 46 maddeden oluşan gündemlere 7 madde daha eklendi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00’te devam edecek.

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