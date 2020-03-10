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Bozbağ Giresun’un gururu oldu

GİRESUN HABERLERİ  | 10.03.2020 13:10 | Son Güncelleme

RADYO Evi Derneği’nce (RADEV) bu yıl 11.’si düzenlenen ’RADEV Artı Ödülleri’ töreninde, Giresunspor Kulübü eski başkanı TFF Yöneticisi Mustafa Temel Bozbağ, “Yılın Pozitif Spor Adamı” ödülüne layık görüldü.Ankara’da Milli Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleşen ödül törenine iş ve spor dünyasından isimleri, medya temsilcileri ve davetliler katıldı.

Bozbağ Giresun’un gururu oldu

RADYO Evi Derneği’nce (RADEV) bu yıl 11.’si düzenlenen ’RADEV Artı Ödülleri’ töreninde, Giresunspor Kulübü eski başkanı TFF Yöneticisi Mustafa Temel Bozbağ, “Yılın Pozitif Spor Adamı” ödülüne layık görüldü.
Ankara’da Milli Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleşen ödül törenine iş ve spor dünyasından isimleri, medya temsilcileri ve davetliler katıldı. Yılın pozitif spor adamı ödülüne TFF yöneticisi Mustafa Temel Bozbağ layık görüldü. Ödülünü kendisi gibi gecede ödül alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’tan alan Koca Adam burada yaptığı konuşmada “Sizleri fındığın ve kirazın ana vatanı Karadeniz’in en güzel şehri Giresun’dan saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şahsıma bu ödülü layık gören başta RADEV Başkanı Yusuf Bey ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Bu ödülü güzel şehrim adına alıyor, sporun dostluk kardeşlik ve barış getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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