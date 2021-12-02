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Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

02.12.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE (AA) - Geyikli ile Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, bölgede beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 14.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri gerçekleştirilmeyecek.

​​​​​​​Bozcaada'dan saat 18.00 ile Geyikli'den saat 19.00’da yapılması planlanan seferin durumu ise gün içinde belli olacak.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde yapılacak.

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