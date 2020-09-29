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Bozdoğan’da Kovid-19 denetimleri devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 29.09.2020 10:12 | Son Güncelleme

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Kovid-19 denetimleri aralıksız devam ediyor.

Bozdoğan’da Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Kovid-19 denetimleri aralıksız devam ediyor. Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri ilçeye giriş yapan araçlarda kontrollerine devam ediyor. Yapılan kontrollerde başta Kovid-19 olmak üzere sürücülerde alkol muayenesi, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilip edilmediği kontrol ediliyor. Yolcu taşıyan minibüslerde sürücülerde alkol, maske, hijyen kuralarına uyma ve araçta bulunan yolcu sayıları takip ediliyor.
Bozdoğan’da İlçe Hıfzıssıhha Meclis Kararlarına uyulduğu ifade edilirken, başka il ve ilçelerden gelen araçlarda daha sıkı denetim yapıldığı bildirildi.

Bozdoğan’da Kovid-19 denetimleri devam ediyor

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