YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. "Bozkırın turizm cenneti" gündüz beyaz örtüsü gece ışıl ışıl görüntüsüyle adeta büyülüyor

"Bozkırın turizm cenneti" gündüz beyaz örtüsü gece ışıl ışıl görüntüsüyle adeta büyülüyor

09.02.2021 15:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un gece ışıklandırılan beyaz örtüyle kaplı tarihi yapıları ve spor tesisleri, drone ile gökyüzünden görüntülendi

Son yıllarda ülkenin özellikle kış turizmi açısından parlayan yıldızı olan Erzurum, beyaz gelinliğini giydiği bugünlerde gece ayrı, gündük farklı güzelliğe bürünüyor.

Yazılı tarihi çok eskilere dayanan kent, tarihi eserleri, spor tesisleri ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip.

Havası, suyu, sıra dağları, kışın beyaz yazın ise yemyeşil görüntüsüyle bambaşka bir güzelliği bulunan kent, sayısız tarihi eseriyle tam bir açık hava müzesi konumunda.

Deniz seviyesinden yaklaşık 1800 metre yüksekliği nedeniyle yaz aylarında yayla havasının yaşandığı Palandöken Dağı eteklerinde kurulu şehir, "ovadaki serin cennet" diye de anılıyor.

- Şehir ışıklandırılan tesisleriyle geceleri ışıl ışıl

Kadim şehir Erzurum, Tortum Şelalesi, tarihi yapıları, atlama kuleleri, Palandöken Dağı ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Gece ışıklandırılan tarihi yapıları ve spor tesisleriyle adeta parlayan şehir, drone ile havadan görüntülendi.

Kar yağışıyla adeta gelinliğini giyen kentin gündüz hali ile ışıklandırılan gece görüntüsü seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Erzurum Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:08
Öğle
12:34
İkindi
15:24
Akşam
17:50
Yatsı
19:09

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Solakzade Eczanesi
Palandoken
Şehir 25 Eczanesi
Palandoken
Baysal Eczanesi
Yakutiye
Çamlıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şehri Şifa Eczanesi
Hinis
Hılal Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Meteorolojiden Erzurum ve Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden Erzurum ve Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden Erzurum ve Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden Erzurum ve Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

Vali Okay Memiş Aşkale’de

Vali Okay Memiş Aşkale’de

Atatürk Üniversitesi ailesi öğrenci ve mezunlarıyla çevrimiçi platformlarda buluşuyor

Atatürk Üniversitesi ailesi öğrenci ve mezunlarıyla çevrimiçi platformlarda buluşuyor

Çat Belediyesi’nden yaban hayata destek seferberliği

Çat Belediyesi’nden yaban hayata destek seferberliği

TKDK’da proje kabulleri başlıyor

TKDK’da proje kabulleri başlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.