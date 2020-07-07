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Bozkurt Koordinatörü Akköse’yi makamında ağırladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 07.07.2020 11:15 | Son Güncelleme

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Mahalli İdareler Koordinatörünü makamında ağırladıZonguldak’ın Devrek İlçesinde Belediye Başkanı Çetin Bozkurt İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse’yi makamında ağırladı.Gerçekleştirilen ziyarette belediyenin çalışmaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulduMakamda düzenlenen programın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a, İstanbul’u simgeleyen hediyelerini takdim ederek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını iletti.

Bozkurt Koordinatörü Akköse’yi makamında ağırladı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Mahalli İdareler Koordinatörünü makamında ağırladı
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Belediye Başkanı Çetin Bozkurt İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse’yi makamında ağırladı.
Gerçekleştirilen ziyarette belediyenin çalışmaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu
Makamda düzenlenen programın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a, İstanbul’u simgeleyen hediyelerini takdim ederek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını iletti. Çetin Bozkurt yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere ziyaretçilerine teşekkürlerini sunarak misafirlerine Devrek’in el emeği, göz nuru bastonlarını ve cam altı sanatı Atatürk sülieti bulunan çeşitli hediyeler takdim etti.

Bozkurt Koordinatörü Akköse’yi makamında ağırladı

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Buket Eczanesi
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Sonat Eczanesi
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Görkem Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
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