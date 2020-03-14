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Bozüyük’te ’Ceviz budama’ etkinliği düzenledi

BİLECİK HABERLERİ  | 14.03.2020 10:47 | Son Güncelleme

Bilecik Valiliğin öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayata geçirilen Ceviz Üretimini Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, Bozüyük ilçesinde ’Ceviz budama’ etkinliği düzenlendi.Merkez Çarşı Mahallesinde bulunan Ahmet Arslan’a ait ceviz bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Bilecik Valisi Bilal Şentürk; tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve kalkındırılması için yürütülen çalışmalara tarımla alakalı tüm kesimlerin emek verdiğini belirterek, 215 bin aşılı, sertifikalı ceviz fidanını toprakla buluşturduklarını hatırlattı."Fidanları dikmek kadar, onların bakımını sağlamak da önemli"Fidanların verimli hale getirilmesi ve yüksek gelir elde edilebilmesi konusunda projenin ikinci aşaması olan bakım sürecinin de önemli olduğunu belirten Vali Şentürk, "Fidanları dikmek kadar, onların usulüne uygun bakımını sağlamak da önemli.

Bilecik Valiliğin öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayata geçirilen Ceviz Üretimini Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, Bozüyük ilçesinde ’Ceviz budama’ etkinliği düzenlendi.

Merkez Çarşı Mahallesinde bulunan Ahmet Arslan’a ait ceviz bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Bilecik Valisi Bilal Şentürk; tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve kalkındırılması için yürütülen çalışmalara tarımla alakalı tüm kesimlerin emek verdiğini belirterek, 215 bin aşılı, sertifikalı ceviz fidanını toprakla buluşturduklarını hatırlattı.

"Fidanları dikmek kadar, onların bakımını sağlamak da önemli"
Fidanların verimli hale getirilmesi ve yüksek gelir elde edilebilmesi konusunda projenin ikinci aşaması olan bakım sürecinin de önemli olduğunu belirten Vali Şentürk, "Fidanları dikmek kadar, onların usulüne uygun bakımını sağlamak da önemli. Ancak o zaman yüksek verim elde edilebilir ve milli servet olan değerlerden layıkıyla yararlanılabilir. Bozüyük ilçemizde 112 çiftçiye 5 bin 461 fidan dağıttık. 340 dekarlık alana diktiğimiz fidanlardan 10 yıl içerisinde yüksek verim elde etmeyi ümit ediyoruz. Bozüyük’ün de özellikle tarımsal potansiyeli çok yüksek. Köylerinde çok geniş tarım alanları var. Yem bitkisi üretebileceğimiz alanlar var, bunların da geliştirilmesini arzu ediyoruz. Ceviz, Bilecik’in marka değeri olan bir ürün ama onun yanında farklı ürünlerle her köyün kendine özgü potansiyelinin en üst seviyede harekete geçirebilecek çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu topraklar, düşmana en önemli darbelerin vurulduğu topraklar ve bize birer emanet."
Ayrıca Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise, 2019 yılı içerisinde 200 bin dekar alanda 215 bin cevizi toprakla buluşturarak, çiftçinin gelir seviyesini yükseltmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Öte yandan gerçekleştirilen konuşmaların ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Teknikeri İlyas Balı tarafından katılımcılara budama teknikleri ve bakımı hakkında eğitim verildi.

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