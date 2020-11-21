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Bozüyük’te uyuşturucu operasyonu

BİLECİK HABERLERİ  | 21.11.2020 10:40 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan M.G.

Bozüyük’te uyuşturucu operasyonu

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan M.G. isimli şüpheli şahsın yapılan üst aramasında çeşitli miktarlarda esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli M.G. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan yasal işlem yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilerek Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen M.G. Bozüyük Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi.

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