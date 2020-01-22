SPOR
  4. ÖZET | Braga 2-1 Sporting Lizbon (Portekiz Kupası)

ÖZET | Braga 2-1 Sporting Lizbon (Portekiz Kupası)

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.01.2020 01:29 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Braga'ya 2-1 yenilerek elendi.

ÖZET | Braga 2-1 Sporting Lizbon (Portekiz Kupası)

Braga Belediyesi Stadı'nda oynanan karşılaşamaya iyi başlayan Braga, 8. dakikada Ricardo Horta'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Sporting Lizbon, 44. dakikada Jeremy Mathieu ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci devrede Sporting Lizbon'da Yannick Bolasie, 61. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibinin eksilmesini iyi değerlendiren Braga, 90. dakikada Paulinho'nun fileleri havalandırmasıyla mücadeleyi 2-1 kazanarak kupada adını finale yazdırdı.

Maçın uzatma bölümünde futbolcular arasında yaşanan gerilimin ardından Sporting Lizbon'da Mathieu ve Eduardo Henrique, Braga'da ise Eduardo kırmızı kart gördü. Medipol Başakşehir, 20 Şubat'taki Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler en çok onları çekici buluyormuş! Erkekler en çok onları çekici buluyormuş!
Alper Pirşen: Tahkim Kurulu’nda adaletin sağlanacağını umuyoruzAlper Pirşen: Tahkim Kurulu’nda adaletin sağlanacağını umuyoruz
Fenerbahçe, ZTK’da çeyrek finale yükseldiFenerbahçe, ZTK’da çeyrek finale yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
braga Medipol Başakşehir Portekiz Lig Kupası UEFA Avrupa Ligi

En Çok Okunan Haberler

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray'da flaş ayrılık!

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Tahkim Kurulu'ndan flaş Fenerbahçe kararı

Tahkim Kurulu'ndan flaş Fenerbahçe kararı

F.Bahçe kupada turladı!

F.Bahçe kupada turladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İşte Eren Derdiyok'un yeni takımı

İşte Eren Derdiyok'un yeni takımı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Quaresma Güney Amerika yolcusu!

Quaresma Güney Amerika yolcusu!

Cristiano Ronaldo 2019'u ödülle kapattı!

Cristiano Ronaldo 2019'u ödülle kapattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Ara transferde bir bomba daha patladı

ÖZET | Braga 2-1 Sporting Lizbon (Portekiz Kupası)

Sporting Lizbon Portekiz Lig Kupası'ndan elendi

Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Ara transferde bir bomba daha patladı

Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Ara transferde bir bomba daha patladı

Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Ara transferde bir bomba daha patladı

Arda Turan için flaş iddia! Kıta değiştiriyor...

Arda Turan kıta değiştiriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.