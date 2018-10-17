Brezilya 1 - 0 Arjantin (Hazırlık maçı)

Milli takım düzeyinde oynanan hazırlık maçlarında Brezilya, Arjantin'i 1-0 yendi, Belçika ile Hollanda 1-1 berabere kaldı.
2018 FIFA Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen Güney Amerika takımları Brezilya ile Arjantin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda karşılaştı. Brezilya, Messi'nin oynamadığı karşılaşmayı, Miranda'nın 90+3'üncü dakikada attığı gollle 1-0 kazandı.
Son dünya 3'üncüsü Belçika, başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda Hollanda'yı ağırladı. Müsabaka, Belçikalı Mertens'in 6 ve Hollandalı Groeneveld'in 27. dakikadaki golleriyle 1-1 sonuçlandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan İsveç ise Slovakya ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini 2020/2021 sezonunun sonuna kadar uzattı!
Volkan Demirel'e bir şok daha!
Alper Potuk gerçeği ortaya çıktı!
Cengiz Ünder için rüya gibi teklif!
İşte Ozan Kabak'ın yeni takımı!
Bilic'ten Beşiktaş'a çılgın teklif!
Beşiktaş'ta Adriano şoku! 3-4 hafta yok
Maç değil savaş! 11 kırmızı kart çıktı
Sakaryaspor- Amedspor maçı sonrası ortalık karıştı!
Beşiktaş oynatmadan gönderdi, şimdi dünya devi peşinde!
Okuyucu Yorumları 0 yorum