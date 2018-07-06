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Brezilya'da Danilo turnuvayı kapattı!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 06.07.2018 10:59 | Son Güncelleme

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Brezilya'da forma giyen Danilo, sakatlığı nedeniyle turnuvayı kapattı.

Brezilya'da Danilo turnuvayı kapattı!

Brezilya Futbol Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada, dünkü antrenman sırasında sol ayak bileğinden sakatlanan 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği ve Dünya Kupası boyunca tedavisine devam edileceği belirtildi.

Manchester City'de forma giyen Danilo'nun, takım arkadaşlarını desteklemek amacıyla tedavisini milli takım kampında sürdüreceği ve kadroda yer alacağı belirtildi.

Brezilya'nın İsviçre ile oynadığı ilk maçta forma giyen Danilo, yaşadığı hafif sakatlığın ardından diğer maçlarda dinlendirilmişti.

Brezilya, çeyrek finalde Belçika ile bugün karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Danilo brezilya milli takımı

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