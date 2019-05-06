SPOR

Bruno Fernandes, Alex de Souza'nın en çok gol atan orta saha oyuncusu rekorunu kırdı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 06.05.2019 17:22 | Son Güncelleme

Portekiz Ligi takımlarından Sporting Lizbon forması giyen Bruno Fernandes, bu sezon 31. golüne ulaştı ve Alex de Souza'nın bir sezonda en çok gol atan orta saha oyuncusu rekorunu kırdı.

Bruno Fernandes, Alex de Souza'nın en çok gol atan orta saha oyuncusu rekorunu kırdı

Avrupa'da bir sezonda en çok gol atan orta saha futbolcusu rekoru Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Alex de Souza'nın elinde bulunuyordu. Ancak Sporting Lizbon'un parlayan yıldızı Bruno Fernandes, takımının Belenenses'i 8-1 yendiği maçta hat-trick yaparak Alex'in rekorunu kırdı.

Sporting Lizbon'un 24 yaşındaki kaptanı Bruno Fernandes, kariyerinin en iyi sezonunu geçirirken son oynanan Belenenses maçında da rakip filelere 3 gol gönderdi ve bu sezonki 31. golüne ulaştı.

Bruno Fernandes, bu gollerle birlikte bir sezonda Avrupa'nın en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu ve Alex de Souza'nın Fenerbahçe'de kırdığı rekoru geride bıraktı.

Alex, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 28 gol atmış ve Avrupa'da bir sezonda en çok gol atan orta saha oyuncusu rekorunu ele geçirmişti.

(Sporx)

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
Casillas taburcu edildiCasillas taburcu edildi
Celtic'ten üst üste 8. zaferCeltic'ten üst üste 8. zafer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alex de souza Bruno Fernandes sporting lizbon

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

G.Saray taraftarından Şenol Güneş'e şok!

G.Saray taraftarından Şenol Güneş'e şok!

Dilmen'den çarpıcı derbi yorumu!

Dilmen'den çarpıcı derbi yorumu!

Mustafa Cengiz'den Beşiktaş derbisi açıklaması

Mustafa Cengiz'den Beşiktaş derbisi açıklaması

Hakem Bülent Yıldırım'ı yerden yere vurdular!

Hakem Bülent Yıldırım'ı yerden yere vurdular!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ve Lucescu teklifi açıklandı!

Ve Lucescu teklifi açıklandı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Talisca durdurulamıyor!

Talisca durdurulamıyor!

Pepe'den flaş Beşiktaş itirafı! Şaşırttı...

Pepe'den flaş Beşiktaş itirafı! Şaşırttı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bruno Fernandes, Alex de Souza'nın en çok gol atan orta saha oyuncusu rekorunu kırdı

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Kalp krizi geçiren Iker Casillas taburcu edildi

Casillas taburcu edildi

İskoçya Ligi'nde Celtic 50. şampiyonluğuna ulaştı

Celtic'ten üst üste 8. zafer

Talisca çıldırdı! Yine durduramadılar

Talisca çıldırdı! Yine durduramadılar

Guiza ortaya çıktı! Yıllar sonra itiraf etti

Guiza ortaya çıktı! Yıllar sonra itiraf etti

Ve Lucescu teklifi açıklandı!

Ve Lucescu teklifi açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.