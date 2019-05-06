Bruno Fernandes, Alex de Souza'nın en çok gol atan orta saha oyuncusu rekorunu kırdı

Avrupa'da bir sezonda en çok gol atan orta saha futbolcusu rekoru Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Alex de Souza'nın elinde bulunuyordu. Ancak Sporting Lizbon'un parlayan yıldızı Bruno Fernandes, takımının Belenenses'i 8-1 yendiği maçta hat-trick yaparak Alex'in rekorunu kırdı.

Sporting Lizbon'un 24 yaşındaki kaptanı Bruno Fernandes, kariyerinin en iyi sezonunu geçirirken son oynanan Belenenses maçında da rakip filelere 3 gol gönderdi ve bu sezonki 31. golüne ulaştı.

Bruno Fernandes, bu gollerle birlikte bir sezonda Avrupa'nın en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu ve Alex de Souza'nın Fenerbahçe'de kırdığı rekoru geride bıraktı.

Alex, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 28 gol atmış ve Avrupa'da bir sezonda en çok gol atan orta saha oyuncusu rekorunu ele geçirmişti.

(Sporx)

